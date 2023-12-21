شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: امرأة سعودية تشارك شروط تعجيزية وضعها زوجها للرجوع له والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

شاركت إحدى الفتيات عبر منصة "إكس"، منشور يوضح عدد من الشروط التي وضعها زوجها للرجوع إليه بعد الإنفصال.

رجوع بشروط

وقالت: "أنا منفصلة عن زوجي وبيرجعني بس بشروط هو حاطتها مع انه السبب وهذه الشروط".

شرط زيارة أهلها

واستعرضت الشروط قائلة: "إذا زرت أهلي ممنوع أطلع مكان لا بزيارات ولا مجمعات ، واحذف تطبيقات التواصل الاجتماعي كلها".

عدم الخروج إلا معه

وأردفت: "ممنوع اطلع بنفسي أو اقضي حاجتي الا معاه وقلت له بتوديني؟، قال اذا فضيت العاملة يسفرها وأنا أقول بواجبات قلت له تساعدني قال أكيد بساعد".

ليش هالعقاب ؟

وتابعت: "مع أهلي أطلع البر والمخيمات يبي انحرم منها والتطبيقات رأس مالي اتسلى فيها خصوصا الانستا طلعتي بروحي اصلا ما طلعها إلا آخر أيامي لما أهملني والعاملة تهون روحتها بس ليش هالعقاب؟".

وتساءلت قائلة: "أفكر أقبل وعقب يمكن يتغير شيء شرايكم؟ انا عيبي قراراتي سريعة واندم عليها لهالسبب كتبت لكم ابي اشوف ارائكم يمكن حد يفيدني".