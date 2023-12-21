ناديان سعوديّان يستهدفان التعاقدَ مع "عبدالله دوكوري" لاعب إيفرتون الإنجليزي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 ديسمبر 2023, 6:12 مساءً

كشف الصحفي التركي "أكرم كونور" عن اهتمام ناديَيْن من الدوري السعودي بالتعاقد مع المالى "عبد الله دوكوري"، لاعب إيفرتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وكتب "أكرم كونور" بحسابه الشخصى عبر منصة "إكس": أن هناك ناديَيْن سعوديَّيْن يراقبان وضع عبد الله دوكوري، ويمكنهما تقديم عرض بقيمة 15 مليون يورو للاعب خط الوسط المالي في يناير القادم. انضمّ عبد الله دوكوري البالغ من العمر 30 عامًا، إلى صفوف نادي إيفرتون منذ سبتمبر 2020، قادمًا من واتفورد الإنجليزي، كما يلعب للمنتخب المالي منذ 2022. وسبق للاعب خط وسط النادي الإنجليزي، اللعبُ للعديد من الأندية؛ أبرزها: ستاد رين، غرناطة "إعارة". وتبلغ القيمة السوقية له نحو 12 مليون يورو.

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