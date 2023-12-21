"محمد بن فيصل" ينال الدكتوراه في القانون بتقدير "امتياز"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 ديسمبر 2023, 6:21 مساءً

حصل الأمير الدكتور محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، على درجة الدكتوراه في الأنظمة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. وتمت مناقشة الرسالة بحضور رئيس جامعة أم القرى، وعمداء الكليات ‏بالجامعات، وتم منح الأمير ‏محمد بن فيصل ‏درجة الدكتوراه في القانون بتقدير امتياز مع مرتبة ‏الشرف الأولى، مع التوصية بطباعة الرسالة وتداولها ‏بين الجامعات. "الخليج 365" تهنّئ الأميرَ محمد بن فيصل؛ لحصوله على الدكتوراه، وتتمنّى له مزيدًا من التقدم والنجاح في الحياة العلمية والعملية.

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