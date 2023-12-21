جامعة الملك خالد تحقق المركز الثاني وطنيًّا والسابع عربيًّا بالتصنيف العربي للجامعات (ARU)

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 ديسمبر 2023, 6:39 مساءً

حققت جامعة الملك خالد المركز السابع على مستوى الجامعات العربية والثاني على مستوى الجامعات السعودية المصنفة ضمن التصنيف العربي للجامعات (ARU) التابع لاتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية. وفي التفاصيل، أوضح وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور حامد بن مجدوع القرني أنه تم من خلال هذا التصنيف قياس أداء الجامعة من خلال مجموعة من المعايير النوعية التي تضم معيار التعليم والتعلم، ومعيار البحث العلمي، ومعيار الإبداع والريادة والابتكار، ومعيار تعاونات الجامعة الدولية والوطنية، وكذلك خدمة المجتمع. وأضاف "القرني" أن الجامعة حققت من خلال أدائها وفق معايير التصنيف أداءً مميزًا توّجه أداؤها في معيار البحث العلمي، حيث تقع جامعة الملك خالد في المرتبة الثانية عربيًّا ووطنيًّا في مجال البحث العلمي. وأشار إلى أن جامعة الملك خالد تطمح إلى تعزيز حضورها في مختلف تصنيفات مؤسسات التعليم العالي، لتحظى بالمرتبة التي تليق بمستوى الأداء الأكاديمي لمنظومتها التعليمية، وأدائها النوعي في مختلف مجالات البحث والتطوير والابتكار، وتتواءم مع ما تقدمه الجامعة ضمن برامجها المتنوعة التي تستهدف خدمة المجتمع وتعزيز أثرها في بناء الجيل وإثراء سوق العمل بالطاقات البشرية بمستويات تنافسية عالية. واختتم بالقول إن ذلك يخدم مستهدفات الجامعة وفق استراتيجيتها 2030 المتوائمة مع استراتيجية تطوير منطقة عسير والتي تنطلق من المستهدفات الوطنية لرؤية السعودية 2030، ووضع جامعة الملك خالد ضمن قائمة الجامعات العالمية المرموقة، بما يتناسب مع مكانتها وميزاتها النسبية والدعم السخي الذي تلقاه من حكومتنا الرشيدة.

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