"الجابري" يحصل على درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر

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محمد بن مسعود - الدمام - حصل الطالب "ياسر بن شديد بن منور الجابري"، على درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، في جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية خلال دراسته حول "الصحافة السعودية والحروب المصرية من سنة 1956 - 1973م" صحيفة أم القرى نموذجاً (دراسة تاريخية).

ومنحته اللجنة المسؤولة مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطباعة الرسالة وتوزيعها على الجامعات.

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