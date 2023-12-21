انت الان تتابع "تعليم الرياض" عن 9 حالات اشتباه بتسمم لطالبات "ابتدائية": تم نقلهن للمستشفى وحالتهن مستقرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 ديسمبر 2023, 6:40 مساءً

إشارةً لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن مباشرة الهلال الأحمر لحالة اشتباه تسمم لطالبات في مدرسة ابتدائية؛ أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض أنه وفي يوم الخميس الموافق 8 جمادى الآخرة 1445هـ، تلقت إدارة مدرسة (229) الابتدائية شكاوى متعددة من طالبات المدرسة يعانين بسبب آلام في البطن وغثيان بعد تناولهن وجبات من مطعم خارجي أثناء نشاط داخل المدرسة، وعلى الفور تم إبلاغ الهلال الأحمر. وبعد مباشرة الحالات وإجراء الكشف المبدئي تبين وجود عددٍ من الطالبات يعانين الأعراض نفسها، وبعد الفرز تم نقل 9 حالات للمستشفى لإجراء المزيد من الكشف والفحوص، وعند استقرار حالتهن ولله الحمد والاطمئنان على وضعهن الصحي تم خروجهن جميعًا من المستشفى. وتمنى متحدث "تعليم الرياض" الصحة والسلامة للجميع، منوهًا بتضافر جهود الجهات المعنية في التعامل مع الحدث صحيًا، بالتعاون مع مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية بـ"صحة الرياض".

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