تراند اليوم : إما الاستسلام أو الموت.. أول رد من "نتنياهو" على شرط حماس لإطلاق سراح رهائن جدد

صحيفة الخليج 365: ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، على حركة حماس بشأن ضرورة وقف الهجمات على قطاع غزة قبل مناقشة إمكانية إطلاق سراح أي رهائن إسرائيليين.

وقال نتنياهو، في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في منصة "إكس": نحن نقاتل حتى النصر، لن نوقف الحرب حتى نكمل جميع أهدافها، القضاء على حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن".

وتابع: "على حماس إما الاستسلام أو الموت، ليس لديها ولن يكون لديها خيار آخر". وأضاف: "لن تشكل غزة بعد الآن أي تهديد لإسرائيل. لا حماستان ولا فتحستان".

الجدير بالذكر، قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، إن الحركة "ليست مستعدة لمناقشة إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين، حتى تنهي إسرائيل حملتها العسكرية في غزة ويزيد حجم المساعدات الإنسانية للمدنيين".