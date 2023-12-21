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تراند اليوم : مذبحة داخل جامعة في التشيك.. طالب قتل والده وبعدها أطلق النار عشوائيًا على الطلاب وقتل 15 شخصًا-صور وفيديو

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ترجمة حصرية :كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تفاصيل الحادث الذي وقع اليوم الخميس، في إحدى جامعات العاصمة براغ في جمهورية التشيك.

وذكرت الصحيفة أن طالب أقدم على قتل والده، وبعد ساعتين قام بإطلاق النار بشكل عشوائي على الطلاب داخل الحرم الجامعي ، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا.

ونشرت الصحيفة، صورًا يظهر فيها الجاني مرتديًا ملابس سوداء، وقام بتصويب سلاحه من شرفة أحد مباني الجامعة، ثم أطلق النار على الطلاب.

وأظهرت صور أخرى الطلاب وهم يختبئون من المسلح فوق المبنى، لدرجة تعرضهم للسقوط من على حافة المباني المرتفعة.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل"، أن الشرطة وجدت جثة المسلح في المنطقة، وأشاروا إلى أنه انتحر عندما اقتربت رجال الشرطة منه.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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