شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي، وفاة صاحب السمو الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود.

صدر عن الديوان الملكي البيان التالي، اليوم الخميس: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود، وسيصلى عليه يوم غدٍ الجمعة الموافق 9 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".