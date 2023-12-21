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وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل سعود

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي، وفاة صاحب السمو الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود.

صدر عن الديوان الملكي البيان التالي، اليوم الخميس: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود، وسيصلى عليه يوم غدٍ الجمعة الموافق 9 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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