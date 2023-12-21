شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. تفاصيل استعدادات "الهلال الأحمر" للأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك جاهزيته استعداداً للتقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة تزامناً مع تقرير الحالة المطرية الصادر من الجهات المختصة.

وأكد مدير عام الفرع نواف بن مياح العنزي، الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم بالإضافة لـ(27) فرقة إسعافية والإسعاف الجوي وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة.

طقس المملكة

يستمر التحذير من حالة هطول الأمطار على مناطق المملكة، ما جعل المديرية العامة للدفاع المدني تدعو إلى الحيطة والحذر.

كما شددت على ضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.