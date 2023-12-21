شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك خالد الثانية وطنيًّا والسابعة عربيًّا في التصنيف العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت جامعة الملك خالد المركز السابع على مستوى الجامعات العربية والثاني على مستوى الجامعات السعودية المصنفة ضمن التصنيف العربي للجامعات (ARU) التابع لاتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

وأوضح وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني أنه تم من خلال هذا التصنيف قياس أداء الجامعة بمجموعة من المعايير النوعية التي تضم معيار التعليم والتعلم، ومعيار البحث العلمي، ومعيار الإبداع والريادة والابتكار، ومعيار تعاونات الجامعة الدولية والوطنية، وكذلك خدمة المجتمع، وحققت الجامعة أداءً مميزًا في معيار البحث العلمي، حيث جاءت في المرتبة الثانية عربيًّا ووطنيًّا في مجال البحث العلمي.

جامعة الملك خالد

أشار القرني إلى أن الجامعة تطمح إلى تعزيز حضورها في مختلف تصنيفات مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز أثرها في بناء الجيل وإثراء سوق العمل بالطاقات البشرية بمستويات تنافسية عالية، وبما يخدم مستهدفات الجامعة، ووضعها ضمن قائمة الجامعات العالمية المرموقة، بما يتناسب مع ممكناتها وميزها النسبية والدعم السخي الذي تلقاه من حكومتنا الرشيدة.