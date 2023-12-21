شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعدك على التخلص من احتباس الماء في الجسم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يمكن أن يكون للأطعمة التي نأكلها تأثير كبير على كيفية احتفاظ أجسامنا بالمياه، وعندما نستهلك أطعمة غنية بالخصائص التي يمكن أن تسبب الانتفاخ وعدم الراحة، فقد نلاحظ أننا نشعر بالخمول والوزن وربما الشعور بعدم الأمان قليلاً. وبالتالي، من المهم تناول الأطعمة التي تقلل من احتباس الماء ويمكن أن تجعلنا نشعر بالثقة والراحة.

لذلك ومن هذا المقال سنذكر لك بعض الأطعمة التي يمكنك تناولها باستمرار للتخفيف من احتباس السوائل.

– الأسماك: الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميغا 3 التي تحمي جدران الأوردة من العدوان، وذلك بفضل تأثيرها المضادّ للالتهابات، كما أنها تلعب دور مهم في سيولة الدم، وبالتالي الأوردة الصحية.

– الأعشاب والتوابل العطرية: تعتبر الأعشاب الطازجة مثل الريحان والبقدونس والكزبرة والتوابل بديل جيّد للملح في أطباقكِ، ومعروف أن تقليل تناول الملح هو أمر مهم في حالة احتباس الماء.

– الخيار: الخيار غني بالماء، لذلك فهو يتمتع بخصائص مدرّة للبول.

– الشمام: الشمام غني بالأملاح المعدنية والبوتاسيوم والكالسيوم، وكلّها عناصر مدرّة للبول، وهذا ما يجعل الشمام حليف جيّد ضد احتباس الماء.

– البروكلي: يساعد البروكلي المسلوق على التخلّص من الماء، وذلك لغناه بالبوتاسيوم.

– الجزر: يعدّ الجزر النيء فعّال جداً في حالة احتباس الماء.

– الخرشوف: للخرشوف تأثير مدرّ للبول، لذلك فهو يساهم في التخلّص من الماء المحتفَظ به في الجسم.

– الأناناس: الأناناس مضادّ للوذمة لاحتواءه على إنزيم البروميلين، الذي له تأثير مضادّ للوذمة والالتهابات.