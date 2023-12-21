شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: حالة جوية غير مستقرة وهطول أمطار على الرياض..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، عن حالة الطقس المتوقعة في نهاية الأسبوع.

وأوضح أنه من المتوقع حالة جوية غير مستقرة على بعض المناطق ابتداء من الجمعة، مشيرا إلى فرصة لهطول الأمطار على الرياض.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك و الجوف و لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.