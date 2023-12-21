شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دليل من القرآن الكريم يكشف هل الأرض كروية أو مسطحة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

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الأرض هي كروية الشكل، وهذا وفقًا لإجماع أهل العلم والدليل على ذلك يأتي من النصوص الشرعية في القرآن والسنة. تُذكر كلمة “الفلك” في القرآن عند الحديث عن الأرض، ويُفسر معنى الفلك بأنها شيء مستدير الشكل. يظهر شكل الأرض مسطحًا لنا بسبب حجمها الكبير، ولكن الرؤية الحقيقية لكروية الأرض تكون ممكنة فقط من المسافات القريبة جدًا منها.

الأرض كروية أو مسطحة

تشير الآيات القرآنية إلى كروية الأرض، منها:

{وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ}[2].

{يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى}[3].

{مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ}[4].

{ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ}[5].

في فهم ابن عثيمين، يُؤكد أن الأرض كروية ولكن نراها مسطحة بسبب بُعدنا عنها. يُظهر القرآن أن الأرض مسطحة لنا في الحياة اليومية، ولكن هذا لا يتعارض مع كونها كروية في الواقع.