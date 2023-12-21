طرق تلميع الحنفيات وتنظيفها من الصدأ خلال دقائق بخلطة جبارة بسيطة على قد الإيد

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - النمر زيادة فناجين القهوة عن هذا العدد خطير على القلب والجهاز العصبي تعتبر خلطة الخل وبيكربونات الصوديوم واحدة من أفضل الطرق لتنظيف الحنفيات وتحقيق النتيجة المرغوبة. طرق تلميع الحنفيات وتنظيفها من الصدأ لتحضير هذه الخلطة، يمكن اتباع الخطوات التالية: المكونات: ملعقتان صغيرتان من بيكربونات الصوديوم.

ربع كوب من الخل الأبيض.

كوب من الماء الساخن.

5 ملاعق صغيرة من سائل تنظيف الأطباق. طريقة التطبيق: قم بوضع الماء الساخن والخل في وعاء عميق، ثم أضف بيكربونات الصوديوم. اترك المزيج ليهدأ لبعض الوقت.

أضف سائل تنظيف الأطباق وقم بالتحريك بشكل جيد.

صب الخليط في زجاجة رذاذ ورش الحنفيات به لمدة 30 دقيقة.

استخدم إسفنجة لمسح الحنفيات وتنظيفها، ثم شطفها بالماء للحصول على النتيجة المطلوبة. طريقة الدقيق وملح الليمون: قم بخلط ملح الليمون، الدقيق الأبيض، الصابون السائل، النشادر، والخل الأبيض.

أضف الماء الساخن بشكل تدريجي وقم بالتقليب لتشكيل عجينة سهلة التوزيع.

طبق العجينة على الحنفيات واتركها لمدة ساعة.

استخدم إسفنجة لفرك الحنفيات بالعجينة، ثم اشطفها لتحقيق النتيجة المثلى. باستخدام هذه الطرق، يمكنك الحصول على نظافة مثالية للحنفيات بطرق طبيعية وفعّالة.

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