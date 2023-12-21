"بندر الربيعان" رئيسًا لـ "اللجنة العامة لوسطاء التأمين"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 ديسمبر 2023, 7:55 مساءً

فاز بندر الربيعان بمنصب رئيس اللجنة العامة لوسطاء التأمين وإعادة التأمين تحت مظلة هيئة التأمين. ويملك الربيعان خبرات في قطاع وساطة التأمين تصل إلى 20 عامًا. يُشار إلى أن رؤية اللجنة تتمثل في تنظيم قطاع وسطاء التأمين وإعادة التأمين في سوق التأمين السعودي، وتهدف إلى حماية حقوق شركات وسطاء التأمين وإعادة التأمين والعمل على رفع أداء شركات وسطاء التأمين وإعادة التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم الأفضل للمستفيدين وتحقيق المنافسة الإيجابية.

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