تراند اليوم : بالفيديو.. "استشاري" يكشف عن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد "JN.1".. ويوضح أعراض المرض

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري الأمراض المعدية الدكتور وائل باجهموم، عن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد "JN.1" وأعراض الإصابة بالمرض.

الفئة الأكثر عرضة للإصابة وقال خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية": " الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد، هم كبار السن، والذين يعانون من اعتلال في المناعة، والذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض الرئة والقلب". أعراض المتحور

وأشار إلى أن أعراض المتحور الجديد مشابهة للأعراض الأساسية القريبة من الإنفلونزا والزكام، مثل الكحة وضيق التنفس، والسخونة.

ولفت إلى أن المتحور الجديد سريع الانتشار، ولكن لا يؤثر على المجتمع، ولا يؤدي إلى الدخول للعناية المركزة ولا احترازات جديدة.