تراند اليوم : بالفيديو: استشاري أمراض مناعية يكشف اللقاحات الفعالة للحماية من متحور فيروس كورونا الجديد JN1

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري الأمراض المعدية، الدكتور وائل باجهموم، عن اللقاحات الفعالة للوقاية من المتحور الجديد لفيروس كورونا "JN.1".

وأضاف "باجهموم"، خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج "نشرة التاسعة": "اللقاح يعد هو الهدف الأساسي والذي لعب دورًا كبيرًا خلال جائحة كورونا الماضية".

وأردف: " وبالتالي بالفعل اللقاح الموجود حاليًا، فعال ويحمي من الإصابة بالأعراض الشديدة والتي تسبب أن يتوجه المريض إلى العناية المركزة أو تؤثر على حياة المريض".

وأكد استشاري الأمراض المعدية: "لذلك من هذا المنبر أؤكد أن التطعيمات تعد أساسية وهدف مطلوب لمكافحة الفيروس والعدوى والوقاية دائمًا خير من العلاج".

يذكر أن هيئة الصحة العامة "وقاية"، قد أعلنت عن رصدها سرعة انتشار المتحور JN.1 محلياً، وهو أحد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا.