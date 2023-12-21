تراند اليوم : "تعليم الرياض" تكشف تفاصيل واقعة تسمم 9 طالبات داخل مدرسة في حي القدس

صحيفة الخليج 365: كشف المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، في بيان رسمي، اليوم الخميس، تفاصيل حالة الاشتباه بتسمم 9 طالبات في مدرسة ابتدائية بحي القدس.

وقال المتحدث أنه تم تلقي شكاوى متعددة من طالبات مدرسة (229) الابتدائية، يعانين من آلام في البطن وغثيان.

وأضاف: " هذه الأعراض جاءت بعد تناولهم وجبات من مطعم خارجي أثناء نشاط داخل المدرسة وعلى الفور تم إبلاغ الهلال الأحمر".

وأكد على أنه بعد مباشرة الحالات وإجراء الكشف المبدئي تبين وجود عدد من الطالبات يعانين من نفس الأعراض وبعد الفرز تم نقل 9 حالات للمستشفى لإجراء الكشف والفحوصات.

وأوضح: "عند استقرار حالتهم ولله الحمد والاطمئنان على وضعهم الصحي تم خروجهم جميعاً من المستشفى" .