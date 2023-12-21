شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| وزير الإعلام يشهد العرض الخاص لـ"هورايزن" ويدشّن 8 شراكات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى وزير الإعلام، سلمان بن يوسف الدوسري، في مدينة الرياض، العرض الخاص بإطلاق الفيلم الوثائقي "هورايزن"، أحدث إنتاجات مبادرة كنوز بمركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، بدعم من الشريك الاستراتيجي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي، والمختصّين، والإعلاميين.

وسيكون فيلم "هورايزن" متاحًا للمشاهدة على عدة منصات محلية وعالمية ابتداءً من 4 يناير 2024م، حيث يعرض على منصة نتفليكس، ثم تتبعها عدة منصات دولية.

الفيلم الوثائقي "هورايزن"

يرصد الفيلم الوثائقي "هورايزن"، جوانب الحياة الفطرية وتنوعها الأحيائي في المملكة وإبراز الجهود التي تبذلها المملكة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والشركاء في المجال، بغرض المحافظة على الكائنات الفطرية وحمايتها من الانقراض، وأسهم المركز في خروج الفيلم للنور عبر مبادرة كنوز كشريك استراتيجي من خلال تقديم خدماته العلمية والمعرفية.

وأعلنت مبادرة كنوز خلال العرض عن عدد من الشراكات الجديدة التي تجمعها مع جهات إعلامية وفنية متنوعة بلغت 8 جهات محلية ودولية؛ بهدف تعزيز انتشار إنتاجات المبادرة.

كما جرى تنفيذ الفيلم وفق أفضل ممارسات الإنتاج الدولية، عبر فريق عالمي متخصص في توثيق الحياة الفطرية، بمشاركة 13 باحثًا سعوديًا، في سعي من وزارة الإعلام إلى تسليط الضوء على كنوز المملكة البيئية.

رؤية السعودية 2030

يذكر أن مبادرة كنوز تندرج ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية السعودية 2030؛ وتهدف إلى توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري، وإبراز قصص نجاح المواطن السعودي على الأصعدة كافة، من خلال إنتاج الأفلام الوثائقية والقصيرة والرسوم المتحركة.

وأنتجت المبادرة العديد من الأعمال؛ مثل: "مرحلة صعبة"، و"نورس العرب"، و"على حد سواء"، و"ماذا يأكل السعوديون"، و"أطلس السعودية".