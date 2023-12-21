شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة غداً.

وأشار إلى أن الحالة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظة العُلا.

طقس المدينة المنورة

وذكر المركز أن الحالة تبدأ الساعة الرابعة فجراً وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهراً.

ويستمر التحذير من حالة هطول الأمطار على مناطق المملكة، ما جعل المديرية العامة للدفاع المدني تدعو إلى الحيطة والحذر.

كما شددت على ضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

الالتزام بالتعليمات عند هطول الأمطار

أيضا أكدت أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الجمعة حتى يوم الأحد المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل وخليص، ومناطق تبوك والمدينة المنورة وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية.