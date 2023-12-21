شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تحتضن أول استضافة لمجلس البحوث العالمي في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف المملكة العربية السعودية بالرياض أعمال الاجتماع السنوي لمجلس البحوث العالمي عام 2025م.

وتُعدّ أول استضافة لمجلس البحوث العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ إنشاء المجلس في عام 2012.

اهتمام السعودية بالبحث والتطوير والابتكار

هذا يؤكد المكانة الرفيعة للمملكة في مجالات البحث والتطوير والابتكار على المستوى الإقليمي والعالمي ويتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا في ظل الدعم غير المسبوق الذي يشهده قطاع البحث والتطوير والابتكار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار - حفظهما الله -.

وتفوق الملف المشترك باحتوائه على العناصر الرئيسية المنافسة والمتمثلة باقتراح مواضيع حديثة، تتوافق مع الحراك العلمي العالمي، ويتماشى مع التطلعات الطموحة في المملكة بما يتفق مع رؤية المملكة 2030 المستقبلية في مجال البحث والتطوير والابتكار.

انتخاب المملكة العربية السعودية

ومع نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2023م كان أعلن على مصادقة رؤساء مجالس البحوث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأعضاء بمجلس البحوث العالمي، بالإجماع على إعادة انتخاب المملكة العربية السعودية، كرئيس لجنة مجالس البحوث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس البحوث العالمي.

هذا وتمثل الاجتماعات السنوية للمجلس، واحدة من أكبر المنتديات العالمية لمجالس البحوث الأعضاء الداعمة للبحث العلمي على مستوى العالم.

مجلس البحوث العالمي

ويناقش خلالها الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واعتماد بيانات المبادئ التي تعكس وجهات نظر مجالس البحوث الأعضاء بالمجلس.

هذا بالإضافة إلى المصادقة على التوصيات المتعلقة بأنشطة المتابعة التي يتم تنفيذها من قبل مجالس البحوث الأعضاء بمجلس البحوث العالمي.