متحور JN.1 لا يثير القلق وانتشاره غير مفاجئ

أكدت هيئة الصحة العامة (وقاية) عدم وجود مخاطر أو تحذيرات من وباء جديد أو وجود ما يستدعي القلق أو تطبيق إجراءات مشددة بعد إعلانها عن رصد المتحور JN.1 محلياً، بنسبة 36٪.

وحول ماهيّة هذا المتحور وهل يوجد فيه اختلاف عن المتحورات الأخرى من ناحية الأعراض أو شدتها فقد أوضح أستاذ علم الفيروسات السريري بجامعة نجران الدكتور أحمد الشهري لـ"دوت الخليج"

أن متحور JN.1 ينتمي للمتحور الفرعي BA.2.86 المنحدر في الأصل من متحور "أوميكرون" الأصلي المسبب لمرض كوفيد-19 وتم رصده بوضوح في النصف الأول من شهر نوفمبر الفائت.

و تم تصنيفه كمتحور مثير للاهتمام من قبل منظمة الصحة العالمية لرصد سرعة انتشاره بين مجتمعات بعض العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وغيرها.

*سرعة غير مفاجئة

أما حول انتشاره بطريقة سريعة بيّن الشهري أن سرعة انتشار المتحور الحالي يعتبر حدثاً غير مفاجئ إلى حد كبير للعديد من هيئات الصحة العامة وقد سبقه إلى ذلك متحورات متفرعة من أوميكرون وفي مقدمتها متحور EG.5.

وأكد الشهري أن انتشار متحور JN.1 بين الحالات المصابة بنسبة تتجاوز 30٪ على المستوى المحلي وضعف الطلب على خدمات العناية الحرجة حسب المفهوم من تصريح هيئة الصحة العامة (وقاية) بالأمس يعطي عدة اشارات مطمئنة للمجتمع "في الوقت الراهن" ويمكن تلخيصها فيما يلي:

1- سرعة انتشار متحور JN.1 لا ترتبط بالإصابة بأعراض مرضية هامة وغير مألوفة سابقاً.

2- احتمالية أن أغلب الحالات المصابة مستقبلاً ستعاني من أعراض مرضية حدتها خفيفة إلى متوسطة ودون مستوى الأعراض الخطيرة والحرجة.

3- نجاعة المناعة المجتمعية المكتسبة من لقاحات كورونا لا زالت قائمة إلى حد مقبول.

4- لا يوجد رصد لوباء جديد وإنما يحتمل مستقبلاً أن يكون متحور JN.1 السائد بقوة مقارنة بمتحورات BA.2.86 الأخرى.

* شدة الأعراض

أشار الشهري إلى أن مستوى الأعراض المرضية يتأثر كثيرا بمستوى مناعة الشخص ومستوى صحته العام أكثر من نوع المتحور الذي يصاب به ولذلك لا يصح تعميم الأعراض الخطيرة إن رصدت في بعض الحالات على أنها أعراض سائدة كما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي.

تابع الشهري بحسب لوحة البيانات الوبائية العالمية فإن معدل الإصابات والوفيات عند أقل مستوياته مقارنة بالموجات الوبائية المؤثرة في السنتين الماضية وتقييم المخاطر الأولي لازال عند المستوى المنخفض ونوه الشهري بضرورة القيام بالدور المسؤول في مكافحة الشائعات والمعلومات الخاطئة وأقلها أخذ المستجدات حول أبعاد متحور JN.1 من المصادر الرسمية الموثوقة.