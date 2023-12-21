وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد آل سعود وتحديد موعد الصلاة عليه

أصدر الديوان الملكي بيانًا يعلن فيه وفاة صاحب السمو الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد آل عبدالرحمن آل سعود. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد – إن شاء الله – يوم غدٍ الجمعة الموافق 9/6/1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

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