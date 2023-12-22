تراند اليوم : "كذابين وهياط فاضي".. شاهد: فايز المالكي يعلق على إعلان المشاهير عن حجم ثرواتهم

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٢٠٢٣١٢٢١_٢٣١٠٠٩-COLLAGE~2
صحيفة الخليج 365: علق الممثل فايز المالكي، على مقاطع فيديو المشاهير وإعلانهم عن قيمة امتلاكهم مبالغ تجاوزات 100 مليون .
وقال "المالكي" في مقطع فيديو متداول عبر المنصة: "هذه هبة جديدة، كل ما واحد يطلع يقول أنا عندي 20 مليون و 300 مليون و500 مليون، هذا هياط فاضي".
وأضاف : "الضرائب لو جابوه وقالوله تعال أنت صرحت صوت وصورة أنك باقيلك 6 أشهر وتقفل مليار، يلا أثبت".
وأشار: "في ناس مساكين ومحتاجين وفي ناس منهم الواحد يصحى من الساعة 7 للساعة 7 يدور على رزق عياله".
وأكد فايز المالكي على أن كافة تلك التصريحات ليس بها أي مصداقية، قائلًا: "كذابين، إذا صادق أثبت هذا الشيء وإلا تدخل في دائرة الاحتيال".