تراند اليوم : "كذابين وهياط فاضي".. شاهد: فايز المالكي يعلق على إعلان المشاهير عن حجم ثرواتهم

صحيفة الخليج 365: علق الممثل فايز المالكي، على مقاطع فيديو المشاهير وإعلانهم عن قيمة امتلاكهم مبالغ تجاوزات 100 مليون .

وقال "المالكي" في مقطع فيديو متداول عبر المنصة: "هذه هبة جديدة، كل ما واحد يطلع يقول أنا عندي 20 مليون و 300 مليون و500 مليون، هذا هياط فاضي".

وأضاف : "الضرائب لو جابوه وقالوله تعال أنت صرحت صوت وصورة أنك باقيلك 6 أشهر وتقفل مليار، يلا أثبت".

وأشار: "في ناس مساكين ومحتاجين وفي ناس منهم الواحد يصحى من الساعة 7 للساعة 7 يدور على رزق عياله".