شكرا لقرائتكم خبر عن "هورايزن".. أول فيلم يوثق التنوع البيئي في المملكة بإخراج عالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الإعلام، الفيلم الوثائقي لمبادرة كنوز بمركز التواصل الحكومي "هورايزن"، الذي أنتج بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، لإبراز الحياة الفطرية التي تمتاز بها المملكة وجهودها المبذولة في الحفاظ على الفصائل النادرة وحمايتها من الانقراض.

ويأتي إطلاق وزارة الإعلام لفيلم "هورايزن" تأكيدا على أهمية توثيق ما تتمتع به المملكة من طبيعة متنوعة، وإبراز الثراء الطبيعي والحضاري، والتنوع الجغرافي والثقافي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية في مختلف مناطقها الطبيعية.

مشاهدة فيلم "هورايزن"

يتاح مشاهدة فيلم "هورايزن" الذي أنتج بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على عدد من المنصات المحلية والعالمية ابتداءً من 4 يناير 2024.

وشارك في فيلم "هورايزن" ما يزيد عن 13 باحثًا سعوديًا متخصصًا في الحياة الفطرية، ويوثق فيلم "هورايزون" الحياة الفطرية في المملكة التي تعايشت وتأقلمت مع محيطها في مختلف البيئات الطبيعية، في متعة بصرية تنقل للمشاهد جمال واختلاف التضاريس والفصائل الحيوانية في المملكة.

التنوع البيئي في المملكة

يعد فيلم "هورايزن" أول فيلم يوثق التنوع البيئي في المملكة بإخراج عالمي بعد سنوات من غياب التوثيق الإبداعي للحياة الفطرية.

أعلنت مبادرة كنور عن 8 شراكات جديدة تجمعها مع جهات إعلامية وفنية محلية ودولية، بهدف تعزيز إنتاجات المبادرة التي ركزت على توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري، من خلال إنتاج الأفلام الوثائقية والقصيرة والرسوم المتحركة.