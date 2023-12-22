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الزعاق : غدا ستصل الشمس إلى أقصى ميل لها ناحية الجنوب.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قال خبير الطقس، خالد الزعاق، أن يوم غد ستصل الشمس إلى أقصى ميل لها ناحية الجنوب حيث ستتعامد على مدار الجدي.

وأضاف أن ذلك يعني بدأ موسم الشتاء فلكيا في المناطق الواقعة شمال خط الاستواء، وفقا لما ذكره بقناة العربية.

ولفت إلى أن ذلك يعني أنها ستعيش أطول ليلة في السنة، مضيفا أن الشمس إذا انقلبت في حركتها من الجهة الجنوبية إلى الشمالية في 22 ديسمبر، فيما ستعيش الأرض أطول نهار إذا انقلبت الشمس من الجهة الشمالية إلى الجنوبية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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