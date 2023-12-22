شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعر ومواصفات جوال سامسونج جالاكسي اس 23الترا في السعودية مع تخفيضات نهاية السنة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

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الجديد يشكلون موضوع اهتمام للكثيرين الباحثين عن تفاصيل هذا الجهاز المميز، يأتي الهاتف بعدة مزايا تجعله يستحق الانتباه، وإليك نظرة شاملة على مواصفاته.

سامسونج جالاكسي اس 23الترا

الكاميرا الرائدة: يتميز Samsung S23 Ultra بكاميرا فائقة الدقة بدقة تصل إلى 12 ميجابكسل، مما يوفر صورًا واضحة وحادة، تقدم الكاميرا إمكانيات تصوير متقدمة لتلبية احتياجات المستخدمين المحترفين.

يتميز Samsung S23 Ultra بكاميرا فائقة الدقة بدقة تصل إلى 12 ميجابكسل، مما يوفر صورًا واضحة وحادة، تقدم الكاميرا إمكانيات تصوير متقدمة لتلبية احتياجات المستخدمين المحترفين. شريحتي اتصال Nano SIM: يتيح الهاتف للمستخدمين استخدام شريحتي اتصال Nano SIM، مما يتيح لهم توفير الاتصال بشكل مستقل أو استخدام شريحتي اتصال لأغراض متعددة.

يتيح الهاتف للمستخدمين استخدام شريحتي اتصال Nano SIM، مما يتيح لهم توفير الاتصال بشكل مستقل أو استخدام شريحتي اتصال لأغراض متعددة. تصميم أنيق وخفيف: يزن الهاتف حوالي 233 جرامًا، مما يجعله خيارًا خفيفًا ومناسبًا للاستخدام اليومي دون إثقال الجيوب.

يزن الهاتف حوالي 233 جرامًا، مما يجعله خيارًا خفيفًا ومناسبًا للاستخدام اليومي دون إثقال الجيوب. أداء فائق: يتمتع الهاتف بمعالج ثماني النواة قوي للغاية، مما يوفر أداءً سريعًا وفعالًا في مجموعة متنوعة من المهام.

يتمتع الهاتف بمعالج ثماني النواة قوي للغاية، مما يوفر أداءً سريعًا وفعالًا في مجموعة متنوعة من المهام. حماية قوية: صُنع الجزء الخلفي من الهاتف من الزجاج، مما يوفر للجهاز درجة عالية من الحماية ضد الخدوش والضرر.

صُنع الجزء الخلفي من الهاتف من الزجاج، مما يوفر للجهاز درجة عالية من الحماية ضد الخدوش والضرر. مميزات إضافية: يتميز الهاتف بعدة ميزات إضافية، مثل وجود 4 كاميرات فيه وإطار ألومنيوم، مما يعزز من تجربة المستخدم.

سامسونج جالاكسي اس 23الترا

سعر هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra في مصر يبدأ من 52,255 جنيهًا مصريًا للنسخة ذات سعة تخزين 512 جيجابايت ورام 12 جيجابايت. يأتي الهاتف مع مجموعة من الهدايا عند الشراء، مما يزيد من جاذبيته.

في المملكة العربية السعودية، يتوفر الهاتف بأربعة ألوان مختلفة، ويتراوح سعره بين 5200 و5700 ريال سعودي، حسب السعة التخزينية والذاكرة العشوائية.