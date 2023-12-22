انت الان تتابع رصد وقنص ثم سقوط.. شاهد: "الغول" يصرع جندياً إسرائيلياً في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 ديسمبر 2023, 10:31 مساءً

أظهر مقطع فيديو نشرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية رصد وقنص لجندي إسرائيلي شرق معسكر جباليا، في شمال قطاع غزة. ويظهر في المقطع المرئي رصد مقاتلي المقاومة لأحد جنود الاحتلال خلال اعتلائه آلية عسكرية، وتجوله على متنها شرق معسكر جباليا، قبل أن يُقنص ببندقية "الغول"، ويسقط صريعاً. وتُعد بندقية "الغول" إحدى الأسلحة محلية الصنع التي تستخدمها "القسام" في الحرب الدائرة. وتتوفر "الغول" على بعض المميزات، ومنها قدرتها على بلوغ مدى نحو 2 كيلو متر، كما تستخدم قذائف من عيار 14.5 ملم، إضافة إلى أنها واحدة من أطول بنادق القنص في العالم. وكانت "القسام" قد أعلنت عن قتل 17 جندياً إسرائيلياً في عمليتين منفصلتين في القطاع، حيث تدور رحى المعارك الضارية في غزة. يُشار إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى نحو 143 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 469 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقاً للأرقام الإسرائيلية المعلنة، التي يرجح محللون أن تكون أكثر من ذلك.

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