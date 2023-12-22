شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. القبض على شخص لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت دوريات الأمن بمنطقة القصيم القبض على مواطن لترويجه 4.7 كيلوجرامًا من مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين مخبأتين داخل مركبته.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخالفين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.