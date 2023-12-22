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عدن - ياسمين عبدالعظيم - رسمياً: المرور يعلن زيادة قيمة مخالفة عدم ربط الحزام للسائق أو الراكب وهذه قيمة المخالفة الجديدة

في فيديو نشره المستشار التربوي عبدالرحمن الذبياني، تم الكشف عن ثلاث نصائح ذهبية ينبغي على الأفراد اتباعها للحفاظ على كرامتهم وقدرهم الشخصي. إليك صياغة جديدة ومنمقة لهذه النصائح:

3 أشياء في السعودية تحفظ لك ماء وجهك

“في تصريحات حصرية للمستشار التربوي عبدالرحمن الذبياني، كشف عن ثلاثة نصائح حيوية للأفراد للحفاظ على كرامتهم وقدرهم في المجتمع.

أوّلًا، شدد الذبياني على أهمية عدم حضور أي مناسبة دون دعوة رسمية. حيث يؤكد أن الحضور غير المدعو له في تلك الأماكن قد يتسبب في الاحتقار والاستفزاز، لذا يجب على الفرد الحفاظ على قيمته وتجنب التورط في مواقف محرجة.

وثانيًا، نصح الذبياني بعدم استفسار الأشخاص عن حياتهم الشخصية. حيث دعا إلى تجاهل الأحاديث الخاصة للآخرين وعدم طرح الأسئلة حتى في حال سماع بعض الكلمات، وذلك للحفاظ على سمعتك الشخصية وتجنب التورط في قضايا لا تعنيك.

وختامًا، حذر الذبياني من تقديم الخدمة إذا لم يُطلب منك ذلك، مشددًا على أهمية وضع حدود وتجنب التورط في مسائل لا تتعلق بمجال اختصاصك. يشير إلى أن تقديم الخدمة دون طلب قد يؤدي إلى رد فعل قاسي ومحرج، لذا يجب على الفرد تحديد حدوده وتجنب التورط في أمور لا تتعلق به.”