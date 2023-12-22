شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو تصرف عسكري مع طفلة في الحرم المكي يشعل السعودية والخليج والان مع التفاصيل الكاملة

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انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تفاعلًا عسكريًا مع طفلة في الحرم المكي، مما أثار الجدل وأثر على مشاعر الناس. في الفيديو،

تصرف عسكري مع طفلة في الحرم المكي

يُظهر رجل الأمن وهو يبذل جهدًا لتثبيت حجاب الطفلة بعد أن قذفتها على الأرض.تظهر المشاهد تدخلًا حسنًا من العسكري الذي قام بإلباس الطفلة الحجاب على رأسها ومساعدتها في ترتيبه.

وفي تصرف آخر، يُظهر العسكري وهو يقبل رأس الطفلة ويمسكها برفق من يدها، مما يعكس توجيه اهتمام إنساني ورعاية تجاه الطفلة.

تلك اللحظات الإنسانية في الفيديو تسلط الضوء على التفاعل الإيجابي من قبل رجال الأمن في مواقع دينية مهمة، حيث يظهرون حسن التصرف والتعامل مع المواقف بشكل يبرز الرعاية والاحترام.