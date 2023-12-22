تراند اليوم : "وضعوني في سيارة موكب الرئيس المخصصة للخداع".. شاهد: مصطفى الفقي يروي موقفا طريفا بعد تعيينه برئاسة الجمهورية

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صحيفة الخليج 365 : روى المفكر السياسي المصري، الدكتور مصطفى الفقي، موقف طريف مر عليه بعدما تم تعيينه في رئاسة الجمهورية في عام 1985.
وقال "الفقي" خلال تصريحات له، عبر برنامج "الصندوق الأسود": "كان في زيارة لنيويورك، وكلفوني بأن أكون في السيارة الأولى من موكب الرئيس مبارك".
وأشار إلى أنه عبر عن سعادته بعدما رأى السيارة، وقال: "رحت عاين العربية، لقيت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، صالون فخم وثلاجة وتليفزيون".
وأوضح أنه حكى لزميله مدير الأمن شريف عمر، وقال: " قولتله ده كان تكريم كبير أنهم ركبوني في السيارة الأولى أول واحد".
وتفاجأ "الفقي"، عندما رد عليه مدير الأمن وقال له: " هذه السيارة مخصصة للخداع تُضرب بدلًا من الرئيس".
وأردف: " شريف عمر قالي هم فاهمين أنت مش عارف حاجة لسه، محدش بيرضى يركب العربية دي، لذلك كلفوك بها".