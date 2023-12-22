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تراند اليوم : "وضعوني في سيارة موكب الرئيس المخصصة للخداع".. شاهد: مصطفى الفقي يروي موقفا طريفا بعد تعيينه برئاسة الجمهورية

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صحيفة الخليج 365 : روى المفكر السياسي المصري، الدكتور مصطفى الفقي، موقف طريف مر عليه بعدما تم تعيينه في رئاسة الجمهورية في عام 1985.

وقال "الفقي" خلال تصريحات له، عبر برنامج "الصندوق الأسود": "كان في زيارة لنيويورك، وكلفوني بأن أكون في السيارة الأولى من موكب الرئيس مبارك".

وأشار إلى أنه عبر عن سعادته بعدما رأى السيارة، وقال: "رحت عاين العربية، لقيت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، صالون فخم وثلاجة وتليفزيون".

وأوضح أنه حكى لزميله مدير الأمن شريف عمر، وقال: " قولتله ده كان تكريم كبير أنهم ركبوني في السيارة الأولى أول واحد".

وتفاجأ "الفقي"، عندما رد عليه مدير الأمن وقال له: " هذه السيارة مخصصة للخداع تُضرب بدلًا من الرئيس".

وأردف: " شريف عمر قالي هم فاهمين أنت مش عارف حاجة لسه، محدش بيرضى يركب العربية دي، لذلك كلفوك بها".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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