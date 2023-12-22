تراند اليوم : بالفيديو: مصطفى الفقي يكشف عن هدايا الساعات التي حصلوا عليها من دول الخليج والعراق وأقل دولة قدمت لهم هدايا

صحيفة الخليج 365: كشف المفكر السياسي المصري، الدكتور مصطفى الفقي، عن أكثر وأقل الدول التي منحت مصر هدايا.

هدايا

وقال "الفقي" خلال تصريحاته ببرنامج " الصندوق الأسود": "السلطان قابوس والمملكة العربية السعودية كانت تهدينا ساعات روليكس، وأقل دولة في الإهداءات هي الكويت".

وأشار إلى أن الكويت كانت تمنح ساعة متوسطة الحجم، من نوعيات أوميغا، ومن هذا القبيل، أقل من الروليكس.

رحلة الساعات وأردف: "لما ذهبنا زيارة للدول العربية بعد عودة العلاقات المصرية العربية، كان يتم منح ساعتين رجالي ونسائي".

وأوضح: "كل الدول العربية أكرمونا جدًا جدًا جدًا، بداية من السعودية في عمرة ثم اتجهنا من الجنوب في عمان، ثم وصلنا إلى الإمارات والبحرين وقطر وإلى آخره".

وأكد: "كل دولة أعطتنا علبة بها ساعتين، وكنا نسمي هذه الرحلة برحلة الساعات الستة".