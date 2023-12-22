شكرا لمتابعة خبر عن المنيع : لا بأس ببيع البنك للشقق بثمن مقسط للأفراد.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عضو هيئة كبار العليماء، الشيخ عبدالله المنيع، حكم مشاركة البنك مع شخص في شراء شقة على أن تكون ملكيتها للبنك.

وقال “المنيع” إنه لا بأس ببيع البنك للشقق بثمن مقسط على أن تنتقل ملكية الشقة من البنك إلى هذا الشخص بعد سداد ثمنها، وذلك بحسب ما ذكرته ببرنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”.

وأكد أن البنك وهذا الشخص يتشاركان في ملكية الشقة كلا بحسب ما دفعه من أموال.