عاجل جرام الذهب في مصر يكسر رسمياً حاجز 3 آلاف جنيه

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اندلعت هواجس المتابعين والباحثين على الإنترنت، فضلاً عن متابعي وسائل التواصل الاجتماعي، بحثاً عن تطور أسعار الذهب اليوم في مصر. وفي هذا السياق، استمر الذهب في مساره الصاعد، ويرصدنا الى تقديم نظرة دقيقة على الأسعار والعوامل المؤثرة، بما في ذلك سعر الدولار وسعر الأونصة وغيرها من التفاصيل المهمة.

جرام الذهب في مصر يكسر رسمياً حاجز 3 آلاف جنيه

تواردت أسعار الذهب اليوم في مصر كما يلي:

عيار 18 يصل إلى حوالي 2571 جنيه.

عيار 21 يبلغ نحو 3000 جنيه.

عيار 24 يتجاوز 3429 جنيه مصري.

فارق بيع وشراء 20=21.

سعر جنيه الذهب عيار 21 يبلغ نحو 23920 جنيه، ويصل إلى 8 جرام.

الفضة محلياً بسعر 37.5 جنيه.

سعر الأونصة الأوقية 106.642 جنيه مصري.

سعر الأونصة عالمياً (الشاشة) 2033 دولار.

سعر الدولار في السوق الموازي حوالي 51.45 جنيه مصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه يصل إلى حوالي 30.95 جنيه مصري.

في سياق آخر، سجلت أسعار بيع الذهب المستعمل اليوم في مصر أرقاماً جديدة، حيث وصل سعر بيع الذهب المستعمل عيار 24 إلى 3394 جنيه مصري، بينما بلغ سعر عيار 21 حوالي 2970 جنيه، وعيار 18 تم بيعه بسعر 2545 جنيه.

وفيما يخص الأسعار العالمية، شهدت أسعار أوقية الذهب تراجعًا طفيفًا في البورصة العالمية، حيث بلغت 2034.18 دولار أمريكي في وقت كتابة هذه السطور.

وفي تصريح من شعبة الذهب، أكدت أن الطلب المتزايد على الذهب والسبائك والجنية الذهب يعد سببًا رئيسيًا في ارتفاع الأسعار. وأضاف أحد أعضاء الشعبة أن اتجاه المستهلكين نحو الشراء يتسارع، خاصةً فيما يتعلق بالسبائك والعملات مقارنة بالمشغولات الذهبية.