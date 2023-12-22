شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سيارات بحالة ممتازة لمحدودي الدخل والمقيمين في السعودية فقط بسعر 5 آلاف ريال والان مع التفاصيل الكاملة

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استمتع بامتلاك سيارتك الخاصة من خلال العروض الرائعة في أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يمكنك الحصول على سيارتك بمبلغ متواضع يبلغ 5000 ريال سعودي فقط. تم عرض مجموعة متنوعة من السيارات المستعملة للبيع بأسعار تنافسية، وجميعها مجهزة وخالية من الحوادث.

سيارات بحالة ممتازة لمحدودي الدخل والمقيمين

أحد العروض المميزة هي سيارة تويوتا كامري موديل 2001، بحالة مستعملة، حيث يمكنك الحصول عليها بسعر لا يتجاوز 5000 ريال سعودي. يتمتع هذا الطراز بناقل حركة أوتوماتيكي، ويتميز بلون خارجي رمادي أنيق، ويعتمد على وقود البنزين. يبلغ عداد المسافات المقطوعة في السيارة حوالي 167,000 كيلومتر، وهي متاحة للبيع في مدينة عرعر، مع إمكانية الفحص والمعاينة.

أيضًا، يمكنك الاختيار من بين تشكيلة واسعة من السيارات الأخرى، مثل تويوتا كامري موديل 2014 التي تعتبر خيارًا متقدمًا وفاخرًا. تتوفر هذه السيارة في مدينة الرياض بسعر 22,000 ريال سعودي، وتتميز بقير أوتوماتيك ولون خارجي فضي. يبلغ عداد المسافات في هذه السيارة حوالي 180,000 كيلومتر، وتتضمن مواصفات الراحة والأمان فرشًا من القماش ومكيف هواء ونظام الركن الذكي.

وإذا كنت تبحث عن سيارة حديثة، فلديك خيار سيارة تويوتا كورولا موديل 2020 المتاحة في المدينة المنورة بسعر 35,000 ريال سعودي. تأتي هذه السيارة بقير أوتوماتيك ولون خارجي فضي، وتم قيادتها لمسافة تصل إلى 45,000 كيلومتر. تتميز السيارة بمميزات عديدة منها مرايات كهربائية، وفرش جلد، ومكيف هواء.

تتيح لك هذه العروض الرائعة امتلاك سيارة تناسب احتياجاتك بأسعار مناسبة وبشروط مريحة. اختر السيارة التي تعكس ذوقك واحتياجاتك واستمتع برحلاتك بأمان وراحة.