تراند اليوم : بالفيديو: مصطفى الفقي يروي قصة البقرة التي استدرجها موظفو السفارة المصرية في الهند

صحيفة الخليج 365 : روى المفكر السياسي المصري، الدكتور مصطفى الفقي، قصة طريفة عندما استدرج موظفون بالسفارة المصرية بقرة في الهند وأرادوا ذبحها.

وقال "الفقي" خلال تصريحات له، عبر برنامج "الصندوق الأسود"، إن الملحق العسكري في الهند أخبره بأن الحرس الجديد بالسفارة المصرية في الهند استدرجوا بقرة كانت تسير في الشارع وكانوا يريدون ذبحها.

فرد عليه الفقي: لو ذبحت البقرة لذبحت أنت وأهل بيتك وجميع من بالسفارة وعقب:" دي قدس الأقداس".

وأخبره بأنه ذات مرة صدمت سيارة بقرة في الهند فذبحوا جميع من في السيارة، مشيرا إلى أن البقرة كانت تقف وتسد الشارع في الهند وهم ينتظرون في درجة حرارة 50 ولا أحد يستطيع تحريكها.

وخاطب الملحق العسكري بأن هذه مقدسات لديهم وكلفه بأن يسافر هؤلاء الموظفون إلى مصر في أقرب طائرة حتى لا تحدث مذابح في السفارة.