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تداول مقطع فيديو مروع يوثق لحظة اختطاف طفلتين في مشهد مروع داخل مصعد في مصر، مما يثير قلق الجمهور ويجسد وقائع آخرى من الجرائم التي يعاني منها المجتمع. يظهر الفيديو دخول رجلين إلى المصعد الذي كانت تستخدمه الطفلتان، حيث قام أحدهما بإخفاء هويتهما وكتم أنفاس الطفلتين بطريقة فظيعة.

الفيديو الكامل لحظة اختطاف طفلتين من داخل مصعد في مصر

بدأت الطفلتان في المقاومة، إلا أن جهودهما للدفاع عن أنفسهما لم تكن كافية، حيث فقدتا الوعي بعد دقائق قليلة. في تطور مروع، قام الرجلان بحمل الطفلتين بعد أن أوقفا المصعد وغطيا وجوههما بعناية لتجنب الكشف عن هويتهما.

تعكس هذه الحادثة الصادمة حجم التحديات الأمنية التي يواجهها المجتمع، وتبرز أهمية تعزيز إجراءات الأمان وتوفير بيئة آمنة للأطفال. تجسد هذه الواقعة ضرورة التعاون المستمر بين السلطات والمجتمع لضمان حماية الأفراد، خاصة الأطفال، من مثل هذه الجرائم المروعة.