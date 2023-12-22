شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بسبب غزة .. زوجة وائل جسار المسيحية تعلن إسلامها والان مع التفاصيل الكاملة

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في خبر ملهم ومثير للتأمل، أعلن المطرب اللبناني عن اعتناق زوجته للإسلام بعد سنوات من زواجهما الذي امتد لفترة طويلة.

زوجة وائل جسار المسيحية تعلن إسلامها

وفي تصريحاته التلفزيونية، كشف جسار عن طلبه لزوجته الذي كانت مسيحية الديانة بالاعتناق للإسلام، معبرًا عن احترامه لكافة الأديان وإيمانه بأن كلها تؤدي إلى هدف واحد.وأوضح المطرب اللبناني أنه لم يفرض على زوجته اعتناق الإسلام، بل قبلت بذلك بقناعة تامة، رغم حبها لدينها المسيحي.

وفي هذا السياق، أكد جسار أنه لم يفرض عليها ارتداء الحجاب أو الابتعاد عن عائلتها، مشيرًا إلى أن طلب اعتناقها للإسلام كان قرارًا شخصيًا، مبرزًا أهمية احترام المرأة لزوجها من خلال اتباعه.وأكد جسار أن قرار زوجته اعتناق الإسلام كان لأجل أبنائهما، بهدف توفير الفهم لهم حول الدين الذي ينبغي عليهم اتباعه، وهو الإسلام.

يظهر هذا القرار كنموذج للتسامح واحترام الاختلافات الدينية في الحياة الزوجية، وكدليل على قوة الفهم والتواصل في بناء علاقات أسرية قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم.