شكرا لقرائتكم خبر عن لطرد الذباب خارج المنزل.. اليك هذه الحيل المذهلة والغير متوقعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

إذا تم غزو منزلك بواسطة الذباب. فلدينا طرق سحرية يمكنك من خلالها أن تتخلص منهم.



تعرّف معنا على هذه الطرق.

استخدمي الشريط اللاصق:

ضعي خمساً إلى عشر قطع من الشريط اللاصق على نفسها (لعمل حلقة مع الجانب اللاصق للخارج). ثم علقيها بالقرب من الأضواء العلوية عند باب المنزل. عندما يعلق الذباب عليها. ما عليكِ سوى التخلص من الشريط وحل المشكلة.

استخدمي مثبت الشعر:

إذا غزا الذباب منزلك وتريدين إبعاده عنك بسرعة. قومي برش القليل من مثبت الشعر في الهواء. إنهم يكرهون هذه الأشياء وسيذهبون إلى مكان آخر.

استخدمي المروحة:

حيث يقول العلماء إن أجنحة الذباب غير قادرة على العمل في نسيم يزيد عن 9 ميل في الساعة. لذا افتحي النوافذ. وشغلي المروحة بكامل طاقتها. وسوف يهربون بعيداً.

استخدمي غسول الفم:

افركي غسول الفم على جسمك. واستمتعي بجلسة هادئة في منزلك دون ذباب.