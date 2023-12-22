تراند اليوم : رواتب تصل لـ 10 آلاف ريال.. الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة وتكشف التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

صحيفة الخليج 365: أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر (18) وظيفة شاغرة للرجال والنساء حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في كل من (رأس الخير، ينبع الصناعية) على النحو التالي:

- مشغل معدات - (عدد 1 للرجال)

- حرفي بالورشة - (عدد 1 للرجال)

- اعمال تحكم - (عدد 1 للرجال)

- مدير مشروع - (عدد 1 للرجال)

- قائد مجموعة - (عدد 1 للنساء)

- موظف استقبال - (عدد 2 للرجال والنساء)

- مراقب خدمات تقديم الأطعمة - (عدد 1 للنساء)

- إداري أعلى للنظام - (عدد 1 للرجال والنساء)

- دعم فني - (عدد - 2 للرجال والنساء)

- مدير العقد - (عدد - 1 للرجال)

- مهندس معدات طبية - (عدد 2 للرجال والنساء)

- فني تكييف - (عدد 3 - للرجال)

- فني كهرباء - (عدد 1 - للرجال)

المؤهلات المطلوبة:

- الثانوية العامة

- الدبلوم

- البكالوريوس

الرواتب:

الرواتب الإجمالية تتراوح من 4,000 إلى 10,000 ريال حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: إضغط هنا