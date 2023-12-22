تراند اليوم : الكشف عن عصير شائع يخفض مستويات الدهون بالدم ويقي من الإصابة بالنوبة القلبية

صحيفة الخليج 365 : كشف خبراء أن عصير الليمون يساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية بالدم وزيادة الكوليسترول الجيد HDL وفقًا لمواقع "Herbal daily" و"Medical News Today" و"EatingWell".

ويكتسب عصير الليمون قدرته الكبيرة على تقليل مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار بالدم من محتواه العالي من مضادات الأكسدة، لعل أبرزها فيتامين سي.

وثبت أن فيتامين سي يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية، ليس لقدرته فقط على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالجسم، بل لدوره أيضًا في منع تكوين الجلطات الدموية، لأنه يحافظ على سيولة الدم.

ويتميز عصير الليمون باحتوائه أيضًا على معدني البوتاسيوم والماغنسيوم، اللذين يساهمان في تنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم وتقوية عضلة القلب وتنظيم ضرباته والحفاظ على توازن السوائل بالجسم.

ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة من عصير الليمون، ينصح بعدم تحليته بالسكر الأبيض، واستبداله بملعقة صغيرة من عسل النحل.