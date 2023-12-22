شكرا لقرائتكم خبر عن "مواطن سعودي" يكشف عن أغلى سائل على وجه الأرض.. اللتر بـ 10 مليون دولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - “حلب العقارب”.. كلمة غريبة وعجيبة قد يسمعها البعض لأول مرة، إلا أن أحد المواطنين كشف عن حقيقة هذا المصطلح كأكثر المشاريع ربحا على وجه الأرض.

وتحدث أحد المواطنين في مقطع فيديو متداول، وقال : “إن سعر لتر سم العقارب يصل إلى حوالي 10 مليون دولار”.

وأضاف أنه يتم حلب العقارب وتجميع سمها قطرة قطرة، موضحا أنه للحصول على 100 جرام فقط من سم العقارب يتطلب ذلك حلب 120 ألف عقرب تقريباً.

وتابع أن لتر سم العقارب أغلى سائل على وجه الأرض، ولكن المهم كيف يمكن ترويج أو بيع هذا السائل النادر.

ولفت المواطن إلى أن هذا المشروع شهد انتشارا على مستوى العالم فهناك من يبيع العقارب وهناك من يبيع السم، بينما البعض الآخر يعطي دورة تدريبية على كيفية فتح هذا النوع من المشاريع.

أما عن طريقة سحب السم من العقرب، فقال: “إنه يتم تعرض العقرب لتيار كهربائي بجهد 12 فولت، حيث يتم استثارة العقرب، ويبدأ في إنزال السم قطرة قطرة، ومن خلال تجميع هذه القطرات، يتم تجميع سم العقارب”.