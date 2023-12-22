شكرا لقرائتكم خبر عن احذر أن تأكل هذه الفاكهة على الريق.. هذا ما سوف يحدث لجسمك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يحتوي الموز على العديد من الفوائد والمواد الغذائية الصحية مثل فيتامين B6 والكالسيوم، ولكن على الرغم من فوائده لا يفضل تناوله على الريق.

يعتبر الموز من الخيارات السهلة عند اختيار وجبة فطور صحية، ليس عليك حتى شطفه قبل الأكل، لكن الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، ولا يجب أن تختار شيئًا لمجرد أنه سهل، بالطبع له فوائد صحية، لكن لا يزال تناوله على معدة فارغة خطأ وقد تجعل الكمية العالية من السكر تشعرك بقلة الطاقة والناشط.

بجانب أنه يجعلك تشعر بالنعاس والتعب، حيث يحتوي الموز على عناصر مثل المغنيسيوم التي تجعلك تشعر بالنعاس، وفق ما أورد موقع "foodndtv".

ويمكن أن يسبب مشاكل في الأمعاء، ومع ذلك، يمكنك دمجه كجزء من وجبة فطور متوازنة ومواد غذائية أخرى.

إذن هل يجب علينا تناوله أم لا؟

لا مانع من تناول موزة في الصباح الباكر ولكن من خلال دمجها مع الأطعمة الأخرى، يجب أن تخطط لفطارك بعناية عن طريق خلط ومطابقة المكونات المختلفة لبدء اليوم بطريقة صحية.

لذا في المرة القادمة إذا شعرت برغبة في تناول الموز، فحاول إقرانه بأطعمة أخرى، بهذه الطريقة ستكون قادرًا على تجنب أي مخاطر صحية وتبدأ صباحك بشكل صحي.