شكرا لمتابعة خبر عن تعليم الرياض عن اشتباه تسمم الطالبات: حالتهن مستقرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المتحدث الرسمي لتعليم الرياض أنه في يوم الخميس الموافق 8 جمادى الآخر 1445هـ تلقت إدارة مدرسة (229) الابتدائية شكاوى متعددة من طالبات المدرسة يعانين من آلام في البطن وغثيان بعد تناولهن وجبات من مطعم خارجي أثناء نشاط داخل المدرسة٠

وأوضح أنه وعلى الفور تم إبلاغ الهلال الأحمر، وبعد مباشرة الحالات وإجراء الكشف المبدئي تبين وجود عدد من الطالبات يعانين من نفس الأعراض وبعد الفرز تم نقل 9 حالات للمستشفى لإجراء المزيد من الكشف والفحوصات وعند استقرار حالتهن ولله الحمد والاطمئنان على وضعهن الصحي تم خروجهن جميعاً من المستشفى.

وتمنى متحدث «تعليم الرياض» الصحة والسلامة للجميع، منوهاً بتضافر جهود الجهات المعنية في التعامل مع الحدث صحياً، بالتعاون مع مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية بصحة الرياض