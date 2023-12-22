شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سيارات تويوتا فخمة في عرض مغري بسعر 10 آلاف ريال فقط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هل فيه جرعة لقاح اضافية ضد متحور JN. 1 في السعودية ؟ الصحة تجيب تتميز أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية بتوفر تشكيلة واسعة من السيارات المستعملة، حيث يمكنك العثور على مختلف الموديلات والإصدارات. تقدم هذه الأسواق فرصًا متعددة لشراء السيارة المثالية التي تناسب احتياجاتك. سيارات تويوتا فخمة في عرض مغري إليك عرض لبعض السيارات المستعملة المتوفرة حاليًا: للبيع سيارة تويوتا كورولا موديل سنة 2024 بحالة مستعملة السعر: يتم بيعها بنظام التقسيط بسعر 10000 ريال سعودي.

يتم بيعها بنظام التقسيط بسعر 10000 ريال سعودي. التقسيط: قسط شهري يبلغ 500 ريال سعودي عبر بنك الراجحي للموظفين الحكوميين.

قسط شهري يبلغ 500 ريال سعودي عبر بنك الراجحي للموظفين الحكوميين. المواصفات:

ناقل الحركة: أوتوماتيك.

اللون الخارجي: أبيض.

نوع الوقود: بنزين.

عداد المسافات: 10000 كيلو متر.

الموقع: خميس مشيط. للبيع بنظام التقسيط سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2016 مستعملة السعر: تباع بسعر 23000 ريال سعودي في الطائف.

تباع بسعر 23000 ريال سعودي في الطائف. التقسيط: دفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

دفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي. المواصفات:

ناقل الحركة: أوتوماتيك.

اللون الخارجي: أبيض.

نوع الوقود: بنزين.

عداد الممشى: 65000 كيلو متر.

المواصفات: كشافات ضباب، قفل مركزي، كاميرا خلفية، مثبت سرعة، وسادة هوائية جانبية، نظام إيموبليزر ضد السرقة. سيارة تويوتا لاند كروزر موديل سنة 2017 بحالة مستعملة للبيع السعر: تباع بسعر 30000 ريال سعودي في الرياض.

تباع بسعر 30000 ريال سعودي في الرياض. التقسيط: دفع مقدم 5000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

دفع مقدم 5000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي. المواصفات:

ناقل الحركة: أوتوماتيك.

نوع الوقود: بنزين.

اللون الخارجي: أبيض.

عداد الممشى: 69000 كيلو متر.

المواصفات: مرايات ضم إغلاق، فرش جلد، فتحة سقف. توفر هذه السيارات فرصًا رائعة للحصول على سيارة مستعملة بحالة جيدة وبأسعار مناسبة، كما يتيح التقسيط إمكانية الدفع بمرونة.

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