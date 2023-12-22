انت الان تتابع الهلال الأحمر الفلسطيني يقول إن الأوبئة تنتشر بالقطاع في ظل ضعف المناعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 ديسمبر 2023, 10:43 صباحاً

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الأوبئة بدأت تنتشر بقطاع غزة، في ظل ضعف المناعة الناجم عن النقص في الغذاء والدواء. إضافة إلى أن الأوضاع الإنسانية والصحية تزداد سوءاً مع تزايد مشكلة الأمن الغذائي في القطاع. وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن سلطات إسرائيل تفرج عن جزءٍ من طواقمها المعتقلة من داخل مركز إسعاف جباليا، وأنه لا يزال 8 منهم رهن الاعتقال.

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر الفلسطيني يقول إن الأوبئة تنتشر بالقطاع في ظل ضعف المناعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.