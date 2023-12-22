انت الان تتابع التشيك.. "الداخلية": ثلاثة أجانب بين جرحى إطلاق النار في جامعة براغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 ديسمبر 2023, 11:10 صباحاً

أعلنت وزارة الداخلية في التشيك، أن ثلاثة أجانب أُصيبوا في إطلاق النار بجامعة براغ، أمس الخميس، الذي أسفر عن سقوط 15 قتيلاً، وإصابة 30 آخرين. ونقل موقع Novinky.cz عن وزير الداخلية التشيكية فيت راكوسان؛ قوله: "هناك ثلاثة أجانب بين الجرحى". وأضاف الوزير أن الجانب التشيكي أبلغ سفارات المصابين. ووقع أمس إطلاق للنار في كلية الفلسفة بجامعة براغ أسفر عن سقوط 15 قتيلاً على الأقل وإصابة 30 آخرين. وأفادت الشرطة التشيكية بأنه تمّ القضاء على مُطلق النار.

كانت هذه تفاصيل خبر التشيك.. "الداخلية": ثلاثة أجانب بين جرحى إطلاق النار في جامعة براغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.