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تراند اليوم : انسحاب لواء "جولاني" الإسرائيلي من غزة.. والكشف عن حجم خسائره

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صحيفة الخليج 365: أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الخميس، سحب لواء "جولاني" من قطاع غزة بعد تكبده خسائر كبيرة.

وأشار موقع "واللا" والقناة "12"، إلى أن: "لواء جولاني غادروا قطاع غزة، بعد أكثر من 70 يومًا داخل القطاع، ومقتل 44 في الضباط والجنود".

وبحسب القناة "12" أنه "بعد 9 أيام من المواجهات داخل حي الشجاعية الواقع شرقي مدينة غزة، والتي قتل خلالها قائدهم المُقدم تومر جرينبيرج، و8 ضباط ومقاتلين آخرين، خرج مقاتلو لواء جولاني من غزة".

ووفقا للقواعد العسكرية، فإن إخراج الوحدة العسكرية من القتال يعني أنها فقدت 40% من قدراتها القتالية البشرية والمعدات.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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